وفاة نجل أحمد الرميح .. والصلاة عليه غداً بالخبر

فجع اليوم رجل الأعمال أحمد بن سليمان الرميح بوفاة نجله الشاب المغفور له بإذن الله، ‏منصور بن أحمد الرميح، وسوف تقام الصلاة عليه غداً يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الملك فهد بالخبر.

والشرق التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أحمد بن سليمان الرميح وكافة أسرة الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه جنات النعيم.