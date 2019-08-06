فورد تعزز شبكة موزعيها في السعودية

أكدت شركة فورد الشرق الأوسط الاستكمال الناجح لاتفاقية بيع وشراء بين موزعيها في المملكة العربية السعودية، شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة توكيلات الجزيرة للسيارات، ليقدما خدماتهما لعملاء فورد ولينكون كل في مناطقه المحددة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بتمثيل فورد ولينكون في المناطق الغربية والجنوبية، بينما ستواصل شركة توكيلات الجزيرة للسيارات بتمثيل فورد ولينكون في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية.

ويذكر بأنه يأتي توزيع المناطق هذا بعد مرور عام تقريباً على تعيين شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيلاً ثانياً لفورد في المملكة، وبأن هذه الخطوة من شأنها تمكين الموزعين من التركيز على العملاء كلٌ في منطقته، ومواصلة تعزيز تجربة الملكية بحسب راندي كريجر، رئيس الأسواق المباشرة لدى مجموعة الأسواق الدولية التابعة لفورد موتور كومباني.

وفي هذا السياق، قال كريجر: “أغتنم هذه الفرصة لتهنئة أسرتي ناغي والكريديس على الاستكمال الناجح لاتفاقية البيع والشراء، والتي نثق بأنها ستسهم في تعزيز الحضور المحلي لعلامتي فورد ولينكون في المملكة العربية السعودية التي تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا، إضافة إلى الارتقاء بطريقة خدماتنا لعملائنا إلى آفاق جديدة”.

وبهذه المناسبة، قال محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس إدارة شركة محمد يوسف ناغي للسيارات: “يسعدنا توسيع نطاق تمثيلنا لعلامتي فورد ولينكون في المملكة العربية السعودية، وأن يتسنى لنا نقل خبراتنا لكلا العلامتين لتقديم خدماتنا المتميزة للعملاء في المدن التي يشملها توكيلنا”.

من جانبه، قال عبدالله بن فهد الكريديس، رئيس شركة توكيلات الجزيرة للسيارات: “نواصل تقديم خدماتنا المتميزة لعملاء فورد ولينكون في المملكة العربية السعودية منذ 30 عاماً وأكثر ونتطلع قدماً إلى مواصلة البناء على هذا الإرث العريق، وتوفير الدعم الذي يتوقعه العملاء من شركة توكيلات الجزيرة “.

وبدوره، قال مارك أوفندين، رئيس مجموعة الأسواق الدولية في فورد موتور كومباني: “نحتفل اليوم بعهد جديد لعلامة فورد في المملكة العربية السعودية في ضوء استكمالنا لاتفاقية تحديد المناطق بين موزعينا شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وتوكيلات الجزيرة للسيارات. فكلا أسرتي ناغي والكريديس تتمتعان بشهرة واسعة وتاريخ عريق كشركتين رائدتين في عالم السيارات بالمملكة. وأود شخصياً أن أثني على قيادة وتوجيهات محمد ناغي وعبد الله الكريديس، والتزامهما تجاه علامتي فورد ولينكون في المملكة، وأتطلع قدماً إلى مزيد من النمو والتطور في هذه العلامات والشراكات”.