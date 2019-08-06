أبناء الفقيد الشيخ حسن الموكلي يرفعون الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لعزائهم في والدهم

رفع أبناء وأسرة الفقيد الشيخ حسن بن محمد بن خلوي الموكلي نيابة عن أسرتهم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على عزائهم ومواساتهم في وفاة والدهم – رحمه الله –، ولكل من تفضلوا بتقديم العزاء والمواساة من شيوخ وأفراد القبائل كافة، ولكل من واساهم سواء في الصلاة أو التشييع أو حضوريًا أو هاتفيًا.

وعبر أبناء وذوي الفقيد عن تقديرهم وامتنانهم للجميع على مشاركتهم الأسرة في مصابها، داعين الله للجميع بالمثوبة والأجر وألا يريهم سوءًا ولا مكروهًا.