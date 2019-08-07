أكد سمو الشيخ شخبوط آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، منوّهًا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمان. جاء ذلك خلال لقائه اليوم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات العلاقة بترتيبات حجاج دولة الإمارات، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.
سفير دولة الإمارات يشيد بالجهود والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن
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