الرئيس الإريتري يستقبل سمو قائد القوات المشتركة

استقبل فخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالقصر الرئاسي بأسمره أمس الثلاثاء , سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز , بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.

وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كأمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب بكافة أشكاله ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.