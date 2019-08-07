«روتانا» .. منتجع الأسرة الأول في صلالة

كشف منتجع روتانا صلالة، والذي يعد واحداً من أرقى وأفخم منشآت الضيافة في منطقة الشرق الأوسط والحائز على جائزة “أفضل فندق للأسرة العربية”، عن عدد من الفعاليات الرائعة، والتي تهم السائح الخليجي في المقام الأول، وذلك خلال موسم الخريف، اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري أغسطس، وحتى نهايته، حيث يتميز المنتجع ببنية تحتية قوية وخدمات، من مسابح وشاطئ جميل، إضافة الى الخدمات الفنية المميزة، بجانب المطاعم التي تلبي كافة الاذواق، إضافة الى برامج الترفيه المتنوعة، ومنها مطعم الزعفران العالمي، والذي يقدم مأكولات شرقية وعالمية وبحرية متنوعة ، حيث سيكون المنتجع خلال الفترة القادمة مليء بالفعاليات المتنوعة، ذات الطابع الذي يناسب كافة افراد الأسرة صغيرا وكبيرا ، وأيضا للأطفال نصيب وافر من تلك الفعاليات، خلال فترة العيد ومنها تلوين الوجوه، وفقرات الساحر والعروض الحية باللغة العربية والانجليزية في مطعم الشاطئ وأيضا اللعب بالكرات وغيرها.

يذكر ان المنتجع حاز على جائزة “أفضل فندق للأسرة العربية” عن العام 2019، خلال المؤتمر الحادي عشر للملتقى العربي للإعلام السياحي، الذي عقد أخيراً في العاصمة المصرية، القاهرة، بمشاركة ما يزيد على 40 مؤسسة من 13 دولة عربية، استطاع “روتانا صلالة” أن يكرّس نفسه وجهة رائدة بالنسبة للسياحة والأسرة العربية في وقت واحد.

وقد أثنى حينها أعضاء وخبراء لجنة التحكيم خلال المؤتمر بمزايا ومرافق المنتجع الفاخر ذي الخمس نجوم، والذي يُعد أول فنادق مجموعة “روتانا” في عُمان، وأكبر فندق منفرد في السلطنة من ناحية عدد الغرف

حيث يضم المنتجع المطل على المحيط الهندي 422 غرفة وجناح، موزعة بين البحيرات، والممرات المائية، والقنوات الاصطناعية في مشروع شاطئ صلالة الضخم والمذهل.

ويتميز المنتجع بتصميم عمراني أنيق مستوحى من التراث العُماني الغني، حيث تم استخدام الصخور في عملية البناء، واستخدام الحجر أيضاً في تشييد هيكل الأسرّة والطاولات والأرائك، فضلاً عن تزيين المداخل والأقواس الحجرية المصممة باستخدام الطرق التقليدية بنقوش وزخارف عربية بديعة.

ويوفّر هذا النسق المعماري الفاخر فرصة للاسترخاء والتأمل لكافة الضيوف والزوار وخصوصاً مع تصميمه الداخلي الفذّ الذي يتيح لأشعة الشمس التغلغل بين أروقته على مدى اليوم، كما يتميز المنتجع بأسقف عالية، وقبة مركزية مبنية من الطين الأحمر مع نوافذ ذات مشربيات مزخرفة.

ويقع منتجع روتانا صلالة الرائع والمفعم بالهدوء والاسترخاء على بعد 25 دقيقة فقط بالسيارة من مطار مدينة صلالة، التي تجذب عشرات آلاف السياح على مدار العام، والذين يستمتعون بمناظرها الطبيعية الخلابة، خصوصاً في موسم فصل الخريف الحالي حيث حرارة الطقس المعتدلة، والجو الرائع والبديع، بما قضاء إجازة رائعة وتجربة جميلة.

وتتوفر في المنتجع العديد من الخدمات المميّزة، وعلى رأسها مجالسة الأطفال، والمطاعم الغنية بالأطعمة الشرقية والغربية على حد سواء مثل مطعم وبار الشاطئ ومطعم سيلك رود المميز، إلى جانب المساحات الشاسعة المتخمة بالمناظر الطبيعية، والأنشطة الرياضية، والمائية، والترفيهية و أيضا المنتجع الصحي زين سبا حيث يمكنك الحصول علي جلسه تدليك تعيد اليك نشاطك اليومي و ركوب الدرجات وغيرها الكثير وبأسعار مناسبة ومغرية جدا .

التجربة خير برهان..

يقول سائح خليجي، لم اكن اعرف الكثير عن صلالة، وعندما قررت ان اسافر اليها لم اكن أتوقع انها بهذا الجمال، حيث الناس الطيبين والمعاملة الرائعة من العمانيين، فقد بدأت رحلتي من منتج روتانا صلالة، والذ ي اذهلني بخدماته، وطريقة تعامل العاملين فيه مع النزلاء، عندما ترجلت من الطائرة اذا بسيارة المنتجع في انتظاري، وفي اقل من 25 دقيقة وانا في قلب المنتجع، لم يستغرق تسجيلي سواء دقائق، فكل شيء مرتب مسبقا، مسؤول الاستقبال غمرني بالاهتمام وطلب مني عدم التردد في طلب أي مساعدة، مع تقديم مشروب للضيافة لأسرتي، وأيضا ايصالي الى حيث أقيم، لم يخطر ببالي ان يكون الجناح الذي اسكنه مقابل لمياه المحيط الهندي مباشرة، حيث استيقظ على صوت الموج، بعدها اتناول افطاري في مطعم الزعفران متعددة النكهات، تليها جولة على الشاطئ والبحيرات والاستمتاع بأشعة الشمس الرائعة والأجواء الدافئة الجميلة، يأتي بعدها النادي الصحي “السبا” وهناك مملكة تدلل فيها من مساج واسترخاء، وأيضا الصالة الرياضية، حيث تتوفر جميع الأجهزة الرياضية الحديثة، بعدها حمام استحمام ساخن، وفي المساء حيث الأجواء الرومانسية، والخبار امامك متروك بين مطعم الشاطئ في الهواء الطلق، او الزعفران الذي يقع بين البحيرات، او مطعم طريق الحرير الصيني، وهناك السوشي الذي يعده افضل الطاه الاسيويين .. كل شيء معمول بدقة وعناية، تدفعك لاختيار المنتجع كواجهة لك بدون تردد، لن اتأخر في إعادة التجربة التي لا يمكن أن تنسى أبدا.