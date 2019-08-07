إدراج حائل ضمن برنامج تسريع الأعمال مع جامعة MIT

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إدراج مدينة حائل ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق وذلك بالشراكة مع جامعة MIT ، ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، وبقيادة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ويهدف البرنامج إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الأنظمة الريادية والابتكارية، والاستفادة من الموارد في تعزيز النظام البيئي للابتكار في المنطقة.

كما أن برنامج تسريع الأعمال بالتعاون مع ‪جامعة MIT يمّكن القادة من توليد الأفكار والعمل كفريق واحد لتحقيق المصالح، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر برنامج تسريع الأعمال ناجحاً في تحويل أفكار البحوث النظرية إلى إطارات عمل فعلية والجمع بين أصحاب المصلحة في المنظومة، وذلك من خلال توليد الأفكار وتدريب قادة المناطق من خلال العمل كفريق واحد لتحقيق المصالح والتقدم اقتصادياً واجتماعياً.

ويتضمن البرنامج 4 مراحل تعليم عملية خلال فترة عامين والتي تأخذ بدورها المشاركين في البرنامج من عملية التحليل إلى عملية التنفيذ مما يتيح لفريق العمل التعلم من والتعاون مع خبراء MIT، وتحفيز العمل الإقليمي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.