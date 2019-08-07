سفارة ‫المملكة بـ ‫القاهرة تطلق‫ مبادرة ‬«‫روابط الدم‬» تضامناً مع مصابي معهد الأورام

دشنت سفارة ⁧‫المملكة‬⁩ في ⁧‫القاهرة‬⁩ مبادرة ⁧‫روابط الدم‬⁩ على مدار يومين للتبرع بالدم لمصابي حادث معهد الأورام بالتنسيق مع جامعة القاهرة وبمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي ومنسوبي بعثة ⁧‫المملكة‬⁩، يتقدمهم سفير‫ خادم الحرمين الشريفين‬⁩ لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي، والملحق الثقافي السعودي لدى جمهورية مصر العربية الدكتور خالد النامي.

وأكد السفير نقلي، أن تدشين السفارة لمبادرة «‫روابط الدم‬» ما هو إلى جزء يسير وواجب تمليه علينا تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه علينا روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار العلاقات المميزة بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس المصري -حفظهما الله- ، وأشار نقلي إلى أن الإرهاب آفة خبيثة نعاني منها جميعاً، ولابد من تكاتف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها، وأن الحادث ما هو إلا عمل إرهابي جبان لم يراع إلاً ولا ذمة، ففضلًا عن قتله للنفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فإنه ينتهك الأشهر الحُرم التي خصها الله بمزيد تأكيد للتحريم.