وزير الإعلام يقف على سير استعدادات الوزارة والهيئات التابعة لها لمواكبة موسم الحج

225 ضيفًا من 28 دولة استضافتهم الوزارة و 26 وكالة انباء دولية و26 قناة تلفزيونية عالمية

تفقد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة المركز الإعلامي لحج 1440هـ، للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام.

واستمع معالي وزير الإعلام إلى شرح من المسؤولين عن المركز بشأن الاستعدادات لتنفيذ التغطيات الإعلامية لمناسك الحج وفعالياته، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين، بدءًا من تنسيق زيارات الإعلاميين الدوليين إلى مقرات الأجهزة الحكومية، والتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام الدولي، إلى الإشراف على البرنامج الإعلامي لضيوف الوزارة وتنسيقه.

كما استمع الأستاذ تركي الشبانة لشرح حول الخدمات التي تقدمها وكالة الأنباء السعودية “واس”، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج بدون استثناء، ونشر الأخبار والتقارير والصور بست لغات منها؛ العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية، إضافة إلى اللغة الروسية.

واطلع معاليه على الخدمات المقدمة للإعلاميين في بوابة الحج التي تشمل نشر الأخبار على مدار الساعة بلغتين، وتوفير الصور والفيديوهات بجودة عالية، إضافة إلى توفير الفيديوهات مترجمة بلغات مختلفة، وتقديم الدعم في طلبات التنسيق للجهات الحكومية.