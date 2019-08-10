يُشارك فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ مع الدفاع المدني في حج هذا العام , حيث بدأ استعداداته منذ إعلان وصول أول رحلة باستقبال ضيوف الرحمن في المنافذ البحرية والجوية، ورفع حالة الجاهزية بتدريب الأعضاء والعضوات على الإسعافات الأولية والخدمات الإرشادية والسلامة الوقائيه وإدارة الحشود.
وسيقوم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ في أيام الحج بتقديم الخدمات باحترافية في مجال الإسعافات في المشاعر المقدسة إبتداءاً من يوم التروية وانتهاء بآخر أيام التشريق, حيث يبلغ عدد المشاركين من أعضاء وعضوات السلام للعام الحالي في مكة والمدينة أكثر من ١٢٥متطوعاً ومتطوعة من أرجاء المملكة تم تقسيمهم إلى ٣٣ مجموعة مابين الأمن و السلامة و المسعفين ترافقهم مركبتين إسعاف مجهزة بحقائب إسعافية متقدمة.
ويِساند أعضاء السلام الدفاع المدني في الكشف على مخيمات الحجاج والتأكد من إجراءات السلامة الوقائية بها وذلك بعد إجتيازهم للدورات التأهيلية التي تُقدمها مديرية الدفاع المدني في إدارة التدريب بقيادة الحج في مكة المكرمة .
وأوضح المتحدث الرسمي للسلام السعودي محمد آل مداوي أن مناشط ومشاركات الفريق كثيرة وناجحة وهدفه الأساسي هو المشاركة في نماء و رفعة الوطن, مبيناً أن السلام يسعى دائما لمواكبة تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، التي تهدف لرفع عدد المتطوعين والمتطوعات.
“السلام السعودي للبحث والإنقاذ” يشارك في حج هذا العام 1440هـ
يُشارك فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ مع الدفاع المدني في حج هذا العام , حيث بدأ استعداداته منذ إعلان وصول أول رحلة باستقبال ضيوف الرحمن في المنافذ البحرية والجوية، ورفع حالة الجاهزية بتدريب الأعضاء والعضوات على الإسعافات الأولية والخدمات الإرشادية والسلامة الوقائيه وإدارة الحشود.
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