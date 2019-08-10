خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي عن 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.

أعلن ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وقال: إن ذلك شمل جميع المستضافين في البرنامج من بينهم حجاج فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوي شهداء الجيش الوطني اليمني, إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79دولة حول العالم”.

وأوضح معاليه أن تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بذلك مكرمة غير مستغربة منه ـ أيده الله ـ ، و امتدادًا لعطائه السخي – حفظه الله – للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته – رعاه الله – بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه .

وأكد معاليه أن خادم الحرمين الشريفين الذين عرف بمحبته لجميع شعوب العالم الإسلامي دعا هذه النخب المختارة من مختلف دول العالم وتكفل بحجهم على نفقته الخاصة مما يدل على مدى محبته لهم وللمسلمين, كما أنه يتابع كل أمورهم ويأمرنا جميعًا أن نقدم كل ما في الوسع لتقديم كل الخدمات وتيسير الحج لهم من أجل أن يعودوا وقد نقاهم الله من الذنوب والخطايا حاملين في ذاكرتهم أجمل وأفضل اللحظات عن المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم.

وسأل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يبارك في عمرهما وعملهما جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين ودعمهم المتواصل ، داعياً الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء النسك بكل يسر وسهولة، وأن يديم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين.