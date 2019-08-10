نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خطبة يوم عرفة لهذا العام 1440هـ، التي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, في مسجد نمرة, إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان – حفظه الله – على مشعر عرفات، كما ترجمت الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم من خلال توفير مترجمين وعبر سماعات لاسلكية.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.

من جهة أخرى وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم جميع سُبل الرحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين وتذليل جميع الصعوبات حتى يتفرّغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.