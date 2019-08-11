صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً.
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن وتوجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع لعقد اجتماع عاجل في المملكة
الأكثر تعليقاً
-
-
"السلام السعودي للبحث والإنقاذ" يشارك في حج هذا العام 1440هـ
-
"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية .. وتجري العديد من القياسات…
-
سمو الأمير خالد الفيصل: توجيهات القيادة تؤكد دائماً على بذل قصارى…
-
جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر يستمعون لخطبة…
الأكثر مشاركة في تويتر
-
-
"السلام السعودي للبحث والإنقاذ" يشارك في حج هذا العام 1440هـ
-
"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية .. وتجري العديد من القياسات…
-
سمو الأمير خالد الفيصل: توجيهات القيادة تؤكد دائماً على بذل قصارى…
-
جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر يستمعون لخطبة…
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
-
"السلام السعودي للبحث والإنقاذ" يشارك في حج هذا العام 1440هـ
-
"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية .. وتجري العديد من القياسات…
-
سمو الأمير خالد الفيصل: توجيهات القيادة تؤكد دائماً على بذل قصارى…
-
جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر يستمعون لخطبة…
Profile