قال: نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا مبروراً وأن يتقبل منهم

الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن

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الدمامالشرق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر صباح اليوم: نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.
وأضاف حفظه الله: وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير.

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