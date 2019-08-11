قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر صباح اليوم: نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.
وأضاف حفظه الله: وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير.
قال: نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا مبروراً وأن يتقبل منهم
الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر صباح اليوم: نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.
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