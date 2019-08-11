الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر صباح اليوم: نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وأضاف حفظه الله: وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير.