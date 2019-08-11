استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من كبار المسؤولين في الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى جمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، وذلك في القاعة الكبرى في مقر الإمارة بالدمام.
ونوه سموه بنجاح خطط تصعيد الحجاج لمشعر منى لقضاء يوم التروية، ولمشعر عرفة للوقوف بها، الذي جاء بفضل الله ثم بفضل الخطط الدقيقة والمحكمة من الجهات العاملة، بمتابعة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سائلاً الله أن يمن على الحجاج بالتمام والقبول.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن، ووكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد العتيبي، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن محمد القريش، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقه، ومدير جوازات المنطقة العميد عويد العنزي، وعدد من المسؤولين.
سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من كبار المسؤولين في الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى جمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، وذلك في القاعة الكبرى في مقر الإمارة بالدمام.
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