تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ فخامة الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين فخامته التهنئة بعيد الأضحى، مشيراً – أيده الله – إلى أن المملكة لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
الأكثر تعليقاً
-
سمو الأمير خالد الفيصل: توجيهات القيادة تؤكد دائماً على بذل قصارى…
-
"السلام السعودي للبحث والإنقاذ" يشارك في حج هذا العام 1440هـ
-
الشؤون الإسلامية تنقل خطبة "عرفة" مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين…
-
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
-
خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة…
الأكثر مشاركة في تويتر
-
سمو الأمير خالد الفيصل: توجيهات القيادة تؤكد دائماً على بذل قصارى…
-
"السلام السعودي للبحث والإنقاذ" يشارك في حج هذا العام 1440هـ
-
الشؤون الإسلامية تنقل خطبة "عرفة" مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين…
-
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
-
خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة…
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
سمو الأمير خالد الفيصل: توجيهات القيادة تؤكد دائماً على بذل قصارى…
-
"السلام السعودي للبحث والإنقاذ" يشارك في حج هذا العام 1440هـ
-
الشؤون الإسلامية تنقل خطبة "عرفة" مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين…
-
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
-
خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة…
Profile