سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر منى

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منىواس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، عدداً من ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر منى.
واطمأن سموه على حالتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، كما هنأهم بعيد الأضحى.

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