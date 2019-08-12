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النائب العام يدشّن خدمة الاتصال المرئي من المشاعر المقدسة مع مراجعي المقر الرئيس…
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سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر…
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1556 حاجاً استفادوا من المراكز الصحية بالجمرات نهار عيد الأضحى
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وفد إعلامي متعدد الجنسيات يزور مجمع الدوائر الحكومية والتوسعة السعودية الثالثة…
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اللواء التركي : ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام يؤكد القدرات التنظيمية الكبيرة…
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خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة…
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الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن
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المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
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خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة…
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