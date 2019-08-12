أرامكو السعودية تعلن تحقيق صافي دخل يبلغ 46.9 مليار دولار للنصف الأول من 2019

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم وللمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 م، حيث حققت صافي دخل قدره (46.9) مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح النصف الأول من هذا العام قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 38 مليار دولار، مقارنة بـ 35.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ الإنفاق الرأس مالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2018 م.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، معلقًا على النتائج: “رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019 م، فقد واصلنا تحقيق أرباحٍ وتدفقاتٍ نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي و إدارة المصاريف والانضباط المالي”.

وأكد أن الإفصاح عن النتائج المالية للمرة الأولى، في إطار إصدارها الأول من السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار، كان بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ أرامكو السعودية.

وأضاف الناصر أن الشركة أثبتت موثوقيتها من خلال تلبية 100% تقريبًا من احتياجات عملائها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ملايين برميل في اليوم.

وأردف بقوله: “واستنادًا إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها أرامكو السعودية في قطاع التنقيب والإنتاج، فقد مضينا في تنفيذ استراتيجية النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما في ذلك عقد صفقات استحواذ سواء داخل المملكة أو في كبرى الأسواق العالمية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الصفقات في تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في الأسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيميائيات، وتحقيق القيمة من التكامل، بالإضافة إلى تنويع أعمال الشركة.

وأضاف المهندس أمين الناصر كما وقعنا اتفاقية للاستحواذ على 70% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تُعد من بين أكبر الشركات من حيث الدخل في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم، ما يُعد نقلة نوعية في تسريع النمو بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال تحقيق التكامل بين مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كلٍّ جزيءٍ تنتجه الشركة.

وأوضح أن الشركة توسعت في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وعززت جهودها في مجال الابتكار من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود الهيدروجيني.

وبين أن أداء الشركة في مجال البيئة والسلامة يظل في طليعة النهج الذي تعمل به الشركة، حيث تفخر أرامكو السعودية على نحو خاص بإعلانها للمرة الأولى في تاريخها أن معدلات كثافة الكربون الناتج من أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة تصنف بين المستويات الأدنى عالميًا.

واختتم الناصر قائلاً” تتمتع أرامكو السعودية بملاءة مالية تمكنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل، وسنواصل بإذن الله المحافظة على قوة ومرونة مركزنا المالي مع استمرار نمو استثماراتنا”.

ولمطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي للاطلاع على تقرير النتائج المالية للنصف الأول من عام 2019 م، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiaramco.com/investors

وستناقش أرامكو السعودية نتائجها المالية والتشغيلية لنصف العام من خلال البث الإلكتروني الذي سيذاع على شبكة الإنترنت يوم 12 أغسطس 2019 م في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت المملكة (الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الصيفي لبريطانيا). وسيكون البث الإلكتروني متاحًا على الرابط التالي: www.saudiaramco.com/investors.