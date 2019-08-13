سمو أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بمنى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يرافقه عددٌ من وكلاء الوزارة.

وقدّم الدكتور آل الشيخ التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه بمناسبة عيد الأضحى، كما أطلع سموهما على أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الحالي.