قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وقيادات المديرية العامة للجوازات في الحج بزيارة لمركز عمليات ( 911 ) بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقبالهم قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح .
وتجول اللواء اليحيى على مرافق المركز واستمع لشرح وافٍ من القائمين على استقبال بلاغات ( 911 ) وتم الشرح والإيضاح من المشرفين بالمركز عن طرق معالجة البلاغات وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها سواءً كانت أمنية أو للجهات المساندة.
بعد ذلك انتقل إلى قاعة المراقبة التلفزيونية التي تتكون من شاشة نقل مباشرة لمدن المملكة والمشاعر المقدسة ، وتم الإطلاع على قسم إدارة الأزمة، وبعد انتهاء الجولة تم عقد حلقة نقاش تبادل الجميع بها سبل تطوير التعاون بين المديرية العامة للجوازات ومركز عمليات ( 911 ) بمكة المكرمة.
وفي ختام الزيارة شكر مدير عام الجوازات العاملين في المركز، وقدّر جهودهم متمنياً لهم التوفيق والاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.
مدير عام الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911)
قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وقيادات المديرية العامة للجوازات في الحج بزيارة لمركز عمليات ( 911 ) بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقبالهم قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح .
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مدير عام الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911)
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