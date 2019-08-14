سمو وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.
جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: -
أدام الله عزكم.. أتشرف بالرفع للمقام السامي الكريم باسمي واسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام أسمى آيات التهاني وصادق عبارات الولاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
كما يشرفني يا سيدي تهنئتكم بما تحقق بفضل الله وتوفيقه من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ، إنفاذاً لتوجيهاتكم الرشيدة ووفق ما تتطلعون إليه، من رعاية كريمة لضيوف الرحمن، وتهيئةٍ لكافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ومن ذلك مبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم وكانت إحدى ثمار توجيهاتكم السديدة.
وقد بلغ عدد الحجاج (2,489,406) حجاج، واتسم موسم حج هذا العام – ولله الحمد – بنجاح تنفيذ كافة الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية، حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثم النفرة إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولاً إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم اتباعًا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. وكانت الحالة الأمنية مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة – ولله الحمد -.
أسأل الله العلي القدير أن يديم عزكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه – حفظكم الله – من رعاية كريمة واهتمام عظيم بالحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين.. والله يحفظكم ويرعاكم.
وزير الداخلية
رئيس لجنة الحج العليا
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز
سمو وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.
-
الأمير خالد الفيصل : مقياس نجاح الحج تسهم فيه مؤسسات علمية وجامعات ومن أهمها معهد…
-
مدير عام الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911)
-
" سيف ومليون " للمالك الأكثر نقاطًا في مهرجان ولي العهد للهجن
-
-
سمو أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
-
مدير الأمن العام : اتباع حجاج بيت الله الحرام للتعليمات كان له الدور المهم في…
-
وزير الحج والعمرة يعفي مديري مكتبي حجاج ويوجه بالتحقيق معهما لتقصيرهما في خدمة…
-
سمو وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح…
-
سمو وزير الداخلية يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج
-
1556 حاجاً استفادوا من المراكز الصحية بالجمرات نهار عيد الأضحى
-
سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر…
-
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج
-
خادم الحرمين الشريفين يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار…
-
خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة…
-
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
الأكثر تعليقاً
-
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث…
-
-
الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن
-
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله…
-
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
الأكثر مشاركة في تويتر
-
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث…
-
-
الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن
-
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله…
-
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث…
-
-
الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن
-
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله…
-
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
Profile