سمو وزير الداخلية يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.
جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: -
أرفع للنظر الكريم باسمي واسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالصحة والعافية.
كما يشرفني تهنئة سموكم الكريم بما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام – ولله الحمد – برعاية كريمة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، ودعم من لدن سموكم الكريم، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل سكينة وأمان.
فقد كان للتنفيذ الدقيق لخطط الحج الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والمرورية، وحركة المشاة، والتكامل بين الجهات الحكومية الدور الفاعل في نجاح هذا الموسم، وتميزه.. كما كان لمبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم دوراً في تسهيل وصول الحجاج، حيث اكتمل وصول عدد (2,489,406) حجاج إلى مشعر عرفات، ومن ثم نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، ومباشرتهم رمي الجمرات وتوافدهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، وفقًا للخطط الموضوعة بكل انضباطية ومراقبة لأوضاعهم وتحركاتهم، ولم تسجل أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو حجهم.
كما كانت الأوضاع الصحية مطمئنة، ولم تشهد بفضل الله ظهور أي حالات وبائية.. إضافة إلى تأمين جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها الحاج وتوفير السلع الاستهلاكية، والغذائية، والخدمات العامة الأخرى، والتي حظيت بمتابعة الجهات الخدمية لضمان استمرارها.
أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وتوجيهات سموكم – حفظكم الله – وأن يُجزل لكم المثوبة إنه سميع مجيب.
والله يحفظكم ويرعاكم.
وزير الداخلية
رئيس لجنة الحج العليا
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز
سمو وزير الداخلية يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.
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