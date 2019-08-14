سمو أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.
وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية ” أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ بفضل من الله عز وجل بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية مقامكم الكريم وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية والإرتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة التي لايوجد لها مثيل في العالم، وأختص بها الله عز وجل بلادنا الغالية حكومةً وشعباً ورسالتها في ذلك السلام والإسلام المتسامح” .
وأضاف سموه ” أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم أجمع جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشـهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقـدسة وتهيئة المتطلبات كافة التي تُسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سـهولة وأمان”.
وختم الأمير خالد الفيصل بالقول “أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بوجودكم الغالي وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.
وبعث أمير منطقة مكة المكرمة برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، جاء فيها ” يسعدني أن أبعث لسموكم الكريم خالص التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ بفضل من الله عزوجل ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ” رعاه الله ” ومتابعة سموكم لتحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر ، وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية في منظومة متكاملة للإرتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ، وتحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” وما يوليه من إهتمام بالغ بمشروعات الحرمين والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى مزيد من التيسير والرعاية لضيوف الرحمن وشرف الخدمة بكل أمانة وإخلاص والبذل بكل سخاء إبتغاءً لرضاء الله عز وجل وخدمة للإسلام والمسلمين”.
وختم سموه بالقول” أسأل الله أن يُعيد هذه المناسبة العزيزة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ورعاه ” وعلى سموكم بكل خير ، وأن يُديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها” .
وقدم الأمير خالد الفيصل التهنئة للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وقال في برقية خطية ” يسعدني أن أبعث لسموكم بخالص التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ بفضل من الله عزوجل ثم بفضل قيادة ومتابعة سيدي خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” وسمو ولي عهده ومتابعة سموكم لجميع مابُذل من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والإرتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام ، ومابُذل من كل القطاعات الأمنية المشاركة في الحج بشكل خاص ، وماقدمته من قدرات مميزة وتفانٍ في المهام الموكلة إليها بكل مهنية فائقه يشهد بها الجميع للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج وتحقيق أفضل النتائج , والتعامل الإنساني والإسلامي من رجال الأمن مع ضيوف الرحمن .
سمو أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.
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