أمير حائل ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسمو وزير الداخليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – حفظهم الله – بمناسبة نجاح الجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ التي تعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُشيداً بسلاسة وسهولة تنقل حجاج بيت الله الحرام من خلال وسائل النقل المختلفة وتوفر جميع الخدمات الصحية والبلدية والأمنية والمرورية والإسعافية والإرشادية على مدار الساعة لخدمة الحجاج والتي توجت بنجاح خطط الحج وتسجيل معدلات قياسية في حسن التنظيم وإدارة الحشود.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح الجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نشعر بالفخر بما تحقق بفضل من الله ثم بما قدمته القيادة الحكيمة – أيدها الله – من جهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة، كانت سببًا – بعد توفيق الله – في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهوله وسط أجواء إيمانية، وأشاد سموه بتكامل الجهود بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية والتي حرص فيها الجميع على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.