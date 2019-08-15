وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نشعر بالفخر بما تحقق بفضل من الله ثم بما قدمته القيادة الحكيمة – أيدها الله – من جهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة، كانت سببًا – بعد توفيق الله – في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهوله وسط أجواء إيمانية، وأشاد سموه بتكامل الجهود بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية والتي حرص فيها الجميع على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
أمير حائل ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح الحج
وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نشعر بالفخر بما تحقق بفضل من الله ثم بما قدمته القيادة الحكيمة – أيدها الله – من جهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة، كانت سببًا – بعد توفيق الله – في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهوله وسط أجواء إيمانية، وأشاد سموه بتكامل الجهود بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية والتي حرص فيها الجميع على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
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