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جرافيك | السعودية تدعم اتفاق الخرطوم
قيادة القوات المشتركة للتحالف : استجابة لدعوة التحالف وحدات الانتقالي وقوات…
الجبير: المملكة تبارك الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية…
المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية يوقعان على وثائق الانتقال للسلطة المدنية
أمير حائل ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح…
وزارة الإعلام تحتفي بالوفود المشاركة في تغطية موسم الحج
300 إعلامي يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين في…
قيادة القوات المشتركة للتحالف : استجابة لدعوة التحالف وحدات…
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