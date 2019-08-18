تتقدم صحيفة الشرق ببالغ الاعتذار والأسف للأخ الاستاذ /خالد بن فاروق عفان القرشي عن الخبر المنشور بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١هـ

حيث نشر خبر منسوب الى سفارة المملكة بلبنان يتهمه بفبركة الاختطاف وتمثيله حين ذهب للبنان لاحضار ابنته من الحدود اللبنانية السورية وثبت بأن الخبر غير صحيح .

وهو مخالف لتصريحات السفارة الرسمية ونتائج التحقيقات الرسمية التي برأته من التهمة وأثبتت صحة الخطف وأدانت الخاطفين بأحكام قضائية من القضاء اللبناني والتي توكل فيها محامي السفارة ونعتذر عن نشر الخبر ونهنئه على سلامته ورجوع ابنته اليه

متمنين له السلامة والتوفيق.