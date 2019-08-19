ابتكار إل جي الجديد يوفر التنظيف العميق مع تقنيتيّ TrueSteam™ و QuadWash™

ارتقت شركة إل جي إلكترونيكس بمعايير الأداء لمستويات جديدة مع غسالة الصحون الجديدة LG QuadWash™ Steam التي تمتاز بتقنية TrueSteam™ للغسل بالبخار. وبالإضافة إلى نظام TrueSteam™ الحصري الذي صممته الشركة، يستخدم هذا المنتج الثوري عدداً من التقنيات الفريدة لتحسين الأداء وضمان تنظيف أكثر فعالية وكفاءة.

أطلقت الشركة مؤخراً غسالة الصحون الجديدة في سلسلة QuadWash™ أمام مجموعة من الحضور خلال جولة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول التبريد في سيول، كوريا الجنوبية. وأسقطت الضوء خلال العرض على تقنية TrueSteam™ التي تنشر جزيئات البخار عالية الحرارة والتي تغسل بدورها كل شيء بدءاً من الكاسات الحساسة ذات العنق الطويل إلى الأواني والمقالي الفولاذية، وتنزع آثار الطعام وبقاياه من الصحون بسهولة.

وتساعد هذه التقنية على فكّ بقايا الأطعمة العالقة قبل دورة الغسيل الأساسية ومن ثم تعمل مرة أخرى بعد انتهاء الدورة الرئيسية للتقليل من بقع المياه بنسبة 30% والتي تعتبر من المشاكل الأكثر إزعاجاً بالنسبة للمستخدمين.1 وتستخدم تقنية البخار من إل جي جزيئات البخار الصغيرة لتوفير نتائج تنظيف مثالية ومستوى أعلى من الأداء ولتلبي احتياجات المستهلك في الأمان والنظافة الفائقة.

وتستخدم QuadWash™ أحد تقنيات إل جي الأساسية المذهلة أربعة أذرع رش بدلاً من الاثنتين الموجودتين في معظم غسالات الصحون، وذلك لتعزيز مستوى التميّز في غسل الصحون. وتمسح الأذرع متعددة الحركات وتستدير ذهاباً وإياباً بينما تدور في كلا الاتجاهين لتنظف الصحون والكؤوس الزجاجية وأدوات الطهي بجميع أشكالها وأحجامها من كل زاوية تقريباً. وبفضل تيارات المياه متعددة الاتجاهات التي تُطلقها الملحقات الدورانية في الأذرع ستختفي بقايا الطعام والبقع المزعجة بشكل كامل.

توفر غسالة الصحون أيضاً مرونة وراحة فائقة بفضل نظام EasyRack™ Plus الذي يتكيف مع أي نوع من أدوات المطبخ بما فيها كؤوس النبيذ الطويلة. ويمكن تغيير ارتفاع الرف العلوي إلى أحد المستويات الثلاثة بلمسة واحدة. وتزيد تقنية SmartThinQ™ من إل جي عملية غسالة الصحون لتجعل الحياة اليومية أكثر سهولةً، في حين يتيح تطبيق إل جي SmartThinQ™ للمستخدمين مراقبة أوقات دورة الغسيل واستلام إشعارات عند انتهاء التنظيف. كما يمكن تنزيل دورات الغسيل الجديدة لتلبية احتياجات التنظيف المختلفة بما فيها غسيل أواني الطبخ والمقالي وعلب حفظ الطعام والأواني الزجاجية والعناية الليلية.

تتميز غسالة صحون LG QuadWash™ Steam بالإضافة إلى تلك الخصائص الرائعة بمحرّك Inverter Direct Drive Motor الذي يعزز فاعلية الطاقة ويخفّض الضجيج الصادر عن الغسالة لتوفير أداء مريح وهادئ وأكثر فاعلية. كما يعدّل المحرك قوة المياه ليسمح بإجراء التعديلات الدقيقة التي يحتاجها غسيل الأواني الموجودة في المستوى العلوي وتعزيز التنظيف المطلوب للتخلص من البقع في أواني الطبخ والمقالي في المستوى السفلي، ويُمكّن ذلك الغسالة من توفير خيارات الغسل المتنوعة والتنظيف العميق دون التسبب بأذى للأواني.

قال سونغ داي-هيون، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول التبريد: “توفّر غسالة صحون LG QuadWash™ Steam كل ما يتوقعه المستهلك من أجهزة إل جي الرائدة: كالراحة والمرونة والأداء الفائق. وتوفر تقنية البخار التوازن المثالي بين التنظيف العميق والعناية اللطيفة وهي مثال بارز عن قدرة إل جي على تقديم الأجهزة المبتكرة التي توفر الفوائد العملية والمريحة لعملائنا”.