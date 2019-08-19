نجم تضيف العيينة والجبيلة إلى مسؤولياتها المرورية والتأمينية

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن البدء بتغطية محافظتي العيينة والجبيلة الواقعتان شمال غرب العاصمة الرياض.. يأتي ذلك في إطار الإستراتيجيه التوسعية، لأجل ضبط و تعزيز الوعي المروري، وتسريع إنجاز الخدمات المقدمة لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور ممثلة في إدارة مرور منطقة الرياض.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة نجم، د. محمد السليمان: على “أن شركة نجم تحرص على التوسع بتغطية مناطق ومحافظات جديدة بهدف الارتقاء بخدماتها إدراكاً منها لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في مجال السلامة المرورية”.

وأشار إلى أن بدء التوسع في العيينة والجبيلة سوف يساهم في سرعة تقديم الخدمات في محافظة الدرعية التي تتبع لها مراكز كثيرة من بينها العيينة والجبيلة، كالوصول إلى موقع الحادث بزمن قياسي، مواكبة لاستراتيجية الشركة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل حصول أكبر عدد ممكن من العملاء على خدمات الشركة المتطورة.

ولفت السليمان إلى أن هذه الخطوة تتسق مع أهداف برنامج تحسين جودة الحياة في المملكة عبر تسهيل إيصال خدمات التأمين وضبط الحوادث والمركبات إلى أكبر عدد ممكن من المناطق والمدن.. مبيناً أن التوسع الذي تقوم به الشركة يتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد وتسهيل الخدمات.

جدير بالذكر أن عدد المدن والمحافظات التي تم تغطيتها من قبل شركة نجم هي ٣٦ منطقة ومحافظة ، وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ العديد من خطط التوسع للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المدن الإضافية، وبالتالي تعزيز الاحترافية في تقديم الخدمات من قبل جميع منسوبي الشركة.