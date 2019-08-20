“باور” يصل إلى نهايته مع الموسم السادس والأخير فقط على STARZPLAY

يعود مسلسل “باور” بأجوائه المشوقة التي تستكشف عالم النخبة في منهاتن وما يدور في كواليس حياتها من خبايا وأسرار وجرائم في الموسم السادس والأخير، مع 15 حلقة تأخذ المشاهدين مرة جديدة إلى عالم الجريمة والغدر والصراع من أجل البقاء. وكان المسلسل الحائز على الجوائز، وهو من إنتاجات STARZ الأصلية، قد نجح في استقطاب جمهور كبير، وحظي بثناء نقدي واسع، منذ بدء عرضه عام 2014.

ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدة جميع حلقات الموسم الأخير على STARZPLAY، الخدمة الرائدة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، حيث ستتم إضافة كل حلقة جديدة أسبوعياً في نفس يوم عرضها في الولايات المتحدة. وبذلك، يمكن للمشتركين المشاهدة في أي وقت وفي أي مكان، ابتداءً من 26 أغسطس.

وتبدأ أحداث الموسم السادس مع جيمس (غوست) سانت باتريك وهو يسعى للانتقام من شريكه السابق وصديقه الذي غدر به، حيث أخرجت هذه الخيانة “غوست” عن طوره بعدما شعر بأن الأشخاص الذين كان يعتبرهم عائلته لم يكونوا أهلاً للثقة، ويقرر أن النجاح سيكون الرد الأقوى على ما فعلوه. ومع اقتراب المباحث الفيدرالية من إدانته، يجب على “غوست” أن يبقى حذراً ممن قد يشي بأعماله الإجرامية السابقة.

الجدير بالذكر أن “باور” هو فكرة كورتني إيه كيمب التي تشارك في إدارة العمل علاوةً على دورها كمنتج منفذ مع غاري لينون. ويشارك كيرتيس (فيفتي سنت) جاكسون أيضاً كمنتج منفذ عبر شركته “جي-يونيت فيلم آند تيليفجن”، بالاشتراك مع مارك كانتون من خلال شركة “أتموسفير إنترتينمت إم إم”. كما يضم فريق المنتجين المنفذين أيضاً كلاً من راندال إيميت، شانا ستاين وبارت ويرنيش.