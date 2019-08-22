«نجم» تعلن عن اختتام أعمالها لموسم الحج لعام 1440بتسجيلها أفضل نتائج لتأمين السلامة المروية

ترفع نجم لخدمات التأمين أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وتفتخر نجم بالخدمات النوعية لموسم الحج لهذا العام والتسهيلات التي وفرتها حكومة المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي انعكست على انسيابية رحلة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم؛ وبمواكبة مستمرة ومشكورة من رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ومن صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وجميع أعضاء لجنة الحج والعمرة، وشكر خاص إلى الإدارة العامة للمرور.

وعبر الرئيس التنفيذي لنجم د. محمد السليمان عن اعتزازهم بالمشاركة في موسم الحج لهذا العام، وتسخير كل الامكانيات للمساهمة بتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لتسهيل رحلة الحجاج إلى بيت الله الحرام وبخاصة خلال مواسم الذروة، وانطلاقاً من واجبهم الديني والتزامهم الوطني بالمساهمة في توفير مناخ طيب يسمح بأداء مناسك الحج بسهولة.

ولفت الدكتور السليمان إلى أن موسم حج هذا العام قد شهد مزيداً من النتائج الإجابية عبر الاستجابة السريعة للبلاغات والتنظيم المحكم لخطة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، المدعومةً بإستخدام أحدث القدرات التقنية والفنية وأفضل الكوادر والخبرات لدى نجم التي نفّذت خطة التشغيل بكفاءة عالية.

واختتمت نجم أعمالها في موسم حج هذا العام 1440هـ بتوفير أكبر قدر من السلامة المرورية، وتحقيق المرونة والانسيابية المرورية فيما يخص تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة؛ وبالإعتماد على خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق لتأمين أعلى درجات السلامة المرورية، حيث أوجدت غرفة عمليات متكاملة بأنظمة وتطبيقات متطوّرة ومترابطة لدعم منسوبيها المعنيين لمتابعة الحوادث المرورية، وتسهيل إجراءات متابعة سير البلاغات ومباشرة الحوادث تقنياً ومشاركة الجهات ذات الاختصاص لإحداثيات مواقع تعدد الحوادث المرورية في المشاعر المقدّسة ومكة المكرمة بشكل عام والطرق الخارجية جدة – مكة، والمدينة – مكة .

كذلك، شاركت نجم بتطبيق خطة السير بالتعاون مع قيادة حوادث المشاعر المقدّسة وإدارة مرور منطقة مكة المكرمة، حيث تم تكثيف عدد الدراجات النارية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات على رغم كثافة حركة السير أثناء تنقّل الحجاج بين المشاعر والمنطقة المركزية للحرم.

وتمت مشاركة أكثر من 100 موظف من نجم لأداء مهامهم في العمل الميداني والإداري على مدار الساعة طيلة أيام موسم الحج من تاريخ 1/ 12/ 1440 إلى 14/ 12/ 1440 لخدمة حجاج بيت الله، بالإضافة إلى مشاركة أسطولاً من الدرّاجات النارية و المركبات الذي يصل الى مايقارب 50 الية لخدمة المشاعر المقدسة.