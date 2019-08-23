فيصل بن فهد يحتفي بالحائز على المركز الثالث في جائزة سوق عكاظ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم ، الشاعر شتيوي عزام الغيثي الفائز بالمركز الثالث في مسابقة سوق عكاظ. ونقل سموه للشاعر “الغيثي” تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بفوزه بالمركز الثالث في جائزة سوق عكاظ.

وأعرب سموه عن سروره بذلك ، مقدماً تهنئته له ولأدباء ومثقفي المنطقة, كما تطلع سموه إلى المزيد من المشاركات والمراكز المتقدمة، وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ، بالنقلات النوعية لفعاليات سوق عكاظ وتجدده من عام إلى آخر بفضل من الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة.

من جهته عبر الشاعر شتيوي الغيثي عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والمساندة الذي تشرف بنيل هذا المركز في جائزة سوق عكاظ ، مؤكداً اعتزازه بذلك وأنها خير حافز لمواصلة العطاء في آفاق أرحب بإذن الله.