«الخريجي» يطمئن على صحة المواطن المصاب بطلق ناري في تركيا

زار سفير خادمين الحرميين الشريفين في تركيا وليد الخريجي أمس، المواطن الذي تعرض لإطلاق نار في ⁧‫إسطنبول‬⁩ ويتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات ، وذلك للاطمئنان على صحته والوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم له ، ونقل “الخريجي” للمواطن السعودي حرص القيادة ، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالحرص على سلامة المواطنين ، متمنياً له الشفاء العاجل.

يذكر أنه تعرَّض مواطنان في وقت سابق لاعتداء مسلح من قِبل مجهولين في تركيا ، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، وذلك أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول ، حيث دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، كما نصحت عبر بيان لها، تضمن نشر هذه الواقعة، بعدم ارتياد منطقتَي “تقسيم – وشيشلي” بعد غروب الشمس.