HP تكشف النقاب عن تشكيلة منصات وأجهزة مبتكرة بقدرات هائلة للألعاب متوفرة في الممكلة العربية السعودية

أعلنت شركة HP Inc. عن إطلاق أحدث تشكيلة منصات وأجهزة للألعاب من طرازي OMEN و Power Pavilion Gamingالمبتكرين، لترسي بذلك معايير متميزة للأداء الفائق في مجال الألعاب الإلكترونية. وجاء إطلاق المنتجات الجديدة خلال الفعالية التي أقامتها HP بمنطقة القوز في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دعت فيها عشّاق الألعاب والشخصيات المؤثرة وشركائها للتعرف بشكل عملي على إمكانياتها.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المنتجات المتطورة الجديدة، قال بيتر أوجانيسيان، المدير العام لشركة HP Inc. في دولة الإمارات ومنطقة شرق أفريقيا: “إن توسيع نطاق محفظة منتجاتنا المخصصة للألعاب الإلكترونية يعكس التزامنا المتواصل بدعم مجتمع الألعاب. وفي ظل النمو الذي تشهده صناعة الألعاب الإلكترونية بالمنطقة، فإننا ندرك تماماً الرغبة المتزايدة من جانب عشّاق الألعاب لامتلاك المزيد من المنتجات المبتكرة ذات القدرات الهائلة. ومن هذا المنطلق، فإننا حريصون على توفير تشكيلة ذات قدرات واسعة تضم حواسيب محمولة ومكوناتها وشاشات، من خلال إتاحة الفرصة لعملائنا للتعرف على أرقى المستويات من حيث تصاميم المنتجات وعامل الشكل والأداء والإتقان الهندسي.”

وقد ضمّت مجموعة المنتجات التي جرى استعراضها خلال الفعالية الحاسوب المحمول OMEN X 2S والذي استقطب اهتمام الحضور من عشّاق الألعاب الإلكترونية، حيث يُعد أول جهاز حاسوب مزدوج الشاشة للألعاب في العالم. ويعد جهاز OMEN X 2S ثورة في الأساسيات المتوقعة من حواسيب الألعاب، بفضل ما يحتويه من قدرات المهام والوظائف المتعددة. ويوفر هذا الحاسوب المحمول ذو الميزات المصممة لاحتياجات اللاعبين، أحدث الإمكانيات اللازمة للقيام بأفضل أداء لمحترفي الألعاب الإلكترونية بالمنطقة.

من جانبها، قالت كاتيا مرحب، مديرة وحدة الحواسيب الشخصية والاستهلاكية في شركة HP Inc. الشرق الأوسط، تعليقاً على إطلاق حاسوب OMEN X 2S: “تشير نتائج الأبحاث إلى أن 82% من العملاء يستخدمون هواتفهم المحمولة لإرسال رسائل أثناء ممارستهم للألعاب الإلكترونية، وما يقرب من 61% يستمعون إلى الموسيقى، فيما يقوم 49% منهم بمشاهدة عروض البث المباشر المرتبطة بالألعاب أو محتوى الفيديو أو تصفح المواقع الإلكترونية. ومن خلال هذه البيانات، فقد قمنا بتصميم جهاز OMEN X 2S والذي يقدم أول شاشة مزدوجة للألعاب في العالم إلى أسواق المنطقة، ما يفسح المجال لتهيئة بيئة جديدة للاعبين ويعزز طريقة تفاعلهم أثناء اللعب.”

وأضافت: “يتضمن الجهاز عدداً من المميزات الإضافية الأخرى التي تضفي مزيداً من المتعة على تجربة اللعب، حيث يقدم للاعبين خيار بث محتوى الشاشة في الوقت الفعلي والذي يتيح لهم فصل أجزاء من الشاشة الرئيسية وتكبيرها، بما في ذلك إمكانية نسخ الجزء الخاص بالخريطة في لعبة سباقات، ونقلها إلى الشاشة الثانوية.”

وبالإضافة إلى هذه القدرات الخاصة بأبعاد الشاشة والتحكم بالمحتوى والتي تضفي تجربة غامرة، تصل سماكة الشاشة إلى 20 ملم وهي محاطة بإطار معدني بالكامل ما يجعل الجهاز أول حاسوب محمول قُطري للألعاب في العالم بشاشة قياس 15 بوصة تحتوي على معدن سائل متوافق مع النظام الحراري بطريقة Thermal Grizzly Conductonaut. ويؤدي ذلك إلى تلاشي الحرارة بطريقة رائعة بما يعادل 10 مرات خاصية التوصيل الحراري التي تتسم بها طبقة السيليكون الزيتية، ويعزز الأداء بما يصل إلى 28% إطار للثانية بما يفوق الطبقة الزيتية التقليدية وفقاً لمقياس Apex Legends، وبمعدل 8.5% أسرع من الفترة الزمنية الفاصلة وفقاً لاختبار Blender Benchmark.

ويضم جهاز الحاسوب المحمول OMEN Tempest، وهي وحدة حرارية متقدمة ومحسّنة تقوم بتشغيلها مروحة بقدرة 12V، التي تستفيد من منظومة تهوية ثلاثية الجوانب تحافظ على سريان الهواء في خمس اتجاهات بما يضمن برودة مكونات الجهاز. أما العنصر المسؤول عن توفير صورة فائقة الجودة أشبه بالصورة الواقعية، فهو عبارة عن بطاقة NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 ويضم تصميم Max-Q6. وبالإضافة إلى ذلك، يضم الجهاز عدداً من الوظائف والمكونات التي تجعل تجارب الألعاب الإلكترونية متعددة المهام وواسعة النطاق التي تحتاج إلى موارد هائلة أسهل من أي وقت مضى، حيث أن الجهاز مزوّد الجيل التاسع لمعالجات Intel® Core™ i9 ذات الأداء الفائق والمخصصة للأجهزة المحمولة بقدرة 5.0 GHz Turbo8، ذات ثمانية أنوية و16 سلسلة عمليات، وذاكرة وصول عشوائي RAM تصل سعتها إلى 32 جيجابايت.

واستعرضت شركة HP خلال فعالية الإعلان عن منتجاتها الجديدة عدداً من الحواسيب المحمولة وحواسيب سطح المكتب والملحقات والشاشات، وهي: الحاسوب المحمول OMEN بشاشة قياس 17 بوصة، والحاسوب المحمول OMEN بشاشة قياس 15 بوصة، والحاسوب المحمول Power Pavilion، وكرسي Omen، وسماعة Omen.