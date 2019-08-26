استكملت “جيمس للتعليم السعودية”، المشروع المشترك الذي تعود ملكيته إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية (GOSI) ومجموعة “جيمس للتعليم”(GEMS Education)، عملية الاستحواذ على شركة معارف للتعليم والتدريب (“Ma’arif”).

وتتمتع مدارس معارف الخاصة -التي تأسست عام 1391 هـ / 1971م في المملكة العربية السعودية – بخبرة تزيد عن 40 عاماً في إدارة المدارس، وتضم محفظتها أكثر من 13 مدرسة في أنحاء المملكة، تحتضن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.

وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإن التزام المساهمين الجدد بتحسين التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية، إلى جانب سمعة معارف الرائدة وخبراتها الراسخة في تزويد تعليم عالي الجودة، يجسّد شراكة متينة ستؤتي بثمارها في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق قال سعد الفضلي رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك “جيمس للتعليم السعودية”: “نتطلع قدماً للتعاون مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور المسجلين ضمن شبكة مدارس ’معارف‘، ويسعدنا الترحيب بانضمام مزيد من الأسر إلى عائلتنا الكبيرة. ونحن على ثقة بأن الجمع بين خبرة ’معارف‘ وسمعتها وسجلها الحافل بالنجاح مع تجربة ’جيمس للتعليم‘ سيضمن حفاظ مدارسنا على ريادتها وتميزها الأكاديمي بما يعود بالمنفعة على تطور الطلاب ونجاحهم”.

وتابع الدكتور محمد العرفج الرئيس التنفيذي لمعارف للتعليم و التدريب بقوله: “يسرنا إبرام اتفاقية الشراكة هذه التي تعتبر غير مسبوقة في المنطقة، لنساهم في تعزيز جودة التعليم، وزيادة حصة معارف في قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل”.