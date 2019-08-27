ستتوفر هواتف OPPO الذكية في فروع “مكتبة جرير” في المملكة بدءاً من شهر أغسطس 2019

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن توقيع اتفاقية جديدة مع “مكتبة جرير” الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال تجارة التجزئة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات الاستهلاكية والإلكترونيات واللوازم المكتبية والكتب. وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة خطوة إضافية جديدة في إطار التزام الشركة تجاه السوق السعودية.

وبدءاً من شهر أغسطس من عام 2019، ستكون جميع هواتف OPPO الذكية بما فيها سلسلة هواتف Reno التي أطلقتها الشركة مؤخراً، متوفرة في فروع “مكتبة جرير” في المملكة العربية السعودية.

ومنذ دخولها أسواق المملكة العربية السعودية في شهر فبراير من العام الجاري، سجلت OPPO نمواً تدريجياً في مبيعاتها، مدفوعاً بالأداء القوي الذي حققته سلسلة هواتف Reno. ومن شأن الشراكة الجديدة مع “مكتبة جرير” أن تعزز حضور شركة OPPO في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال أندي شي ريتشارد صن، رئيس OPPO في المملكة العربية السعودية: “تمثل ’جرير‘ شريكاً مثالياً بالنسبة لنا، نظراً لشهرتها الواسعة كأحد أبرز العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وشبكة فروعها التي تغطي معظم أرجاء المملكة العربية السعودية. وفي إطار اتفاقيتنا الجديدة، نهدف إلى تقديم تجربة مميزة لجميع العملاء الذين يشترون هواتف OPPO الذكية من فروع ’مكتبة جرير‘ ونتطلع قدماً للتعاون معها خلال السنوات المقبلة”.

من جانبه، قال عبدالكريم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة “جرير”: “تمثل إضافة هواتف OPPO الذكية إلى تشكيلة الهواتف التي تقدمها فروع مكتبة ’جرير‘ خطوة في غاية الأهمية وستعود بالتأكيد بالمنفعة على عملائنا الباحثين عن أحدث الحلول التقنية التي تلبي جميع احتياجاتهم. وباعتبارها علامة تجارية مميزة ومتسارعة النمو في المملكة العربية السعودية، تمثل منتجات OPPO إضافة قيّمة إلى فروع ’مكتبة جرير‘”.