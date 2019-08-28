شراكة بين الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل لإقامة برنامج «الطفولة المبكرة»

أطلقت الجامعة العربية المفتوحة ممثلةً بفرع حائل ، بالشراكة مع إدارة تعليم حائل، برنامجاً تدريبياً في مجال «الطفولة المبكرة» وذلك بهدف رفع جودة التعليم لمعلمات الطفولة المبكرة في المنطقة.

وأكد مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية الدكتور علي الشهراني، بأن هذه الشراكات تأتي ضمن اهتمامات سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، واستمراراً لمسيرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود مؤسس هذا الكيان التعليمي الكبير، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، والجامعة تستكمل دورها لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تنفيذ مثل هذه الدورات للمساهمة في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف وزارة التعليم.

من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تعمل عليها الإدارة لرفع جودة التعليم وتأهيل منسوبيها من خلال إطلاق حزمة برامج تدريبية تواكب رؤية السعودية 2030، وتتماشى مع توجه الوزارة في التحول والإسناد لمدارس الطفولة المبكرة والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في هذه المرحلة والتي تحقق نواتج التعلم المرجوة.