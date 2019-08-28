OPPO تعيّن مدراء جدد لوحدات أعمال المبيعات والتسويق العالمية

أعلنت OPPO تأسيس وحدات أعمال جديدة للمبيعات العالمية والتسويق العالمي. ويندرج تأسيس الوحدات الجديدة في إطار مساعيها لدفع عجلة النمو المتكامل في الأسواق العالمية وتزويد المستهلكين حول العالم بمنتجات وخدمات ذكية عالية الجودة في عصر انتشار تقنيات التواصل الذكي.

واعتباراً من اليوم، سيشغل ألن وو، نائب الرئيس ورئيس وحدة الأعمال الدولية السابق، منصب نائب الرئيس ورئيس وحدة المبيعات العالمية؛ وسيتولى براين شين، نائب الرئيس السابق ورئيس وحدة الأعمال في البر الصيني الرئيسي، منصب نائب الرئيس ورئيس وحدة التسويق العالمية. وسيعمل كل من وو وشين بشكل مباشر تحت إشراف الرئيس التنفيذي لشركة OPPO توني تشن.

وبهذه المناسبة، قال توني تشن: “نواصل في OPPO إدارة أعمالنا وفقاً لرؤية عالمية تتمحور حول شعار ’سوق واحدة، هاتف واحد‘. إذ ننظر إلى الأسواق العالمية ككيان واحد، لذلك نحتاج إلى التركيز على تكامل مواردنا على نطاق عالمي بما يخدم هدفنا لتطوير أعمالنا عالمياً. ويعتبر كل من آلن وو وبريان شين من المسؤولين البارزين الذين قدموا إسهامات كبيرة في شركة OPPO. ونحن على ثقة بقدرتهما على قيادة فريقنا العالمي لتحقيق المزيد من الابتكارات السبّاقة. ومن شأن هذه الخطوة أيضاً دعم مساعينا لتوسيع وتنمية أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وكان ألن وو قد شغل منصب رئيس وحدة الأعمال الدولية في OPPO منذ مايو 2018. واستطاعت OPPO خلال العام الماضي تحقيق نجاح كبير، كان له فضل كبير فيه وذلك ضمن عدد من الأسواق الدولية بالإضافة إلى تحقيقه إنجازاً لافتاً تمثل في ترسيخ مكانة علامتنا التجارية عالمياً. كما شغل براين شين منصب رئيس وحدة الأعمال في البر الصيني الرئيسي في شركة OPPO منذ مايو 2018، وأسهم في مواصلة الشركة تعزيز مكانتها الرائدة في السوق الصينية. كما قاد شين مجموعة واسعة من الحملات التسويقية المبتكرة، بما في ذلك إبرام العديد من الشراكات التجارية العالمية المؤثرة.