رفع معالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة.

وعبر معاليه عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى التنمية الاجتماعية بما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن.