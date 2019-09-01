افتتاح الدورة المكثفة العشرين لطب الأطفال بمستشفى د.سليمان الحبيب

افتتح أمس بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي فعاليات الدورة المكثفة لطب الأطفال في نسختها العشرين ، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر 2019م بمشاركة أكثر من 100 ممارس صحي و 20 متحدثاً. إذ يقدمون عشرين محاضرة متخصصة وعدة جلسات علمية ونقاشية بإجمالي 20 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

وقال البروفيسور د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء استشاري غدد وسكر الأطفال أن هذه الدورة تقام للسنة العشرين على التوالي ، ويأتي تنظيمها في نسختها الحالية بعد نجاح الدورات السابقة والتي شهدت مشاركة واسعة نظراً لأهميتها وتنوع فعالياتها والخبراء المشاركين فيها . حيث شكلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين .

وأضاف د. الحربش أن هذه الدورة استهدفت أطباء الأطفال وكافة الممارسين الصحيين في تخصص طب الأطفال وطلاب التخصصات الصحية والأطقم الفنية والتمريضية ، بالإضافة إلى المتقدمين للحصول على الزمالات البريطانية والعربية والسعودية. وستناقش من خلال هذه المحاضرات أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة .كما سيتم طرح العديد من الأسئلة المتعددة الخيارات والشرائح أثناء ورش العمل.

يذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب تمتلك استراتيجية خاصة في مجال التدريب والتعليم تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، كما أن لديها تجربة متميزة في توطين الوظائف وإسهامات مقدرة في البحث العلمي ، إذ تم تخصيص جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي تبلغ قيمتها مليون ريال تُقدم سنوياً. كذلك أطلقت المجموعة مؤخراً العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المحكمة التي تحمل اسم د. سليمان الحبيبHMJ وتُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة لخدمة البحث العلمي .

كذلك نجحت المجموعة مؤخراً في دخول موسوعة “غينيس” العالمية للأرقام القياسية ، إذ حصدت شهادة الرقم القياسي لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزةTele-ICU بعدد 796 سرير لخدمة المرضى ، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة.