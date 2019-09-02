شاركت نجم لخدمات التأمين كراعٍ ذهبي في المعرض السعودي النسائي الثاني للسيارات الذي بدأ يوم الثلاثاء 27 أغسطس واستمر إلى الخميس 29 أغسطس 2019 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض الذي رعاه معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، إلى إتاحة الفرصة أمام المرأة للتعرف على كل وكالات السيارات في المملكة العربية السعودية وعروضها المميّزة، إضافة إلى العروض المقدّمة من شركات التمويل والتأجير والتأمين إضافة إلى ما يصاحب ذلك من تمكين المرأة لقيادة أفضل، وتوعيتها وتثقيفها في مجال شراء سياراتها وصيانتها.

وشدد الرئيس التنفيذي للنجم الدكتور محمد السليمان على أهمية مشاركة نجم في هذا المعرض كراع ذهبي يقدم للزوار معلومات شاملة عن أهمية التأمين على المركبات، كما يقدم معلومات تثقيفية وتوعوية عن الخدمات التى تقدّمها نجم بهدف الحفاظ على أقصى درجات السلامة المرورية.

وقال السليمان: «نحن في نجم حريصون جداً على تقديم أفضل الخدمات للسائقات، وفي وقت تزداد فيه أعداد قائدات المركبات وحاجتهن إلى التوعية المرورية المطلوبة».

مما هو جدير بالذكر أن المعرض شهد نشاطات ترفيهية متنّوعة، حيث أقام مركز الترفيه مسرحاً داخلياً يقدم الكثير من الفقرات المسلية، فيما قامت شركات السيارات بعرض أحدث موديلاتها من أجل توفير الوقت والجهد على الجمهور المستهدف في البحث عن السيارة المناسبة والعرض الأفضل.