نادي الهلال ينضم إلى عملاء التأمين الطبي بالتعاونية

انضم نادي الهلال السعودي إلى قائمة عملاء شركة التعاونية للتأمين، بعد أن أصدرت التعاونية وثيقة تأمين طبي بدأ سريانها ابتداء من 27 أغسطس 2019، لتوفير الرعاية الصحية لإدارة النادي واللاعبين والجهازين الفني والإداري وموظفي النادي وأفراد أسرهم عبر شبكة المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة، فيما تعد هذه الوثيقة، هي الأولى التي تصدرها التعاونية لنادي الهلال بعد إعلان توقيع عقد الشراكة بين الطرفين خلال الشهر الماضي.

هذا، وسوف تتيح الوثيقة لمنسوبي الهلال الكثير من الخدمات التي توفرها التعاونية لعملاء التأمين الطبي مثل خدمة دوائي وطبيبي والتعاونية هيلث زون، والتعميد الفوري وبرامج التوعية الصحية وخدمات الموافقات وتسوية طلبات استعاضة المصروفات الطبية، إلى جانب التغطية الأساسية لخدمات العلاج والرعاية الصحية في العيادات الخارجية والتنويم.

من جهته، أعرب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق عادل عبدالله الحمودي عن فخره واعتزازه بحصول شركة التعاونية على عقد التأمين الطبي لنادي الهلال الذي يعد أحد أبرز الأندية الرياضية في المملكة، مشيداً بعلاقة الشراكة المميزة بين الطرفين، وموضحاً في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تعكس الثقة في جودة الخدمات التي تقدمها التعاونية.

وقال الحمودي “يأتي التعاقد مع نادي الهلال ضمن خطة التعاونية لدعم نمو الأعمال وزيادة حصتها السوقية من مختلف قطاعات العملاء، حيث نجحت الشركة خلال 2019 في استقطاب مجموعة من العقود الجديدة وتجديد العقود القائمة مع كبرى الشركات والهيئات في قطاعات التأمين الطبي والمركبات والحوادث والممتلكات”.

وأضاف الحمودي: “نفذت التعاونية مؤخراً مجموعة من عمليات التطوير في البنية الأساسية المعلوماتية استعداداً للتوجه بشكل كامل نحو التحول الرقمي وتطوير الأنظمة والتطبيقات، والوصول إلى العملاء من خلال آليات وبرامج ومنتجات مبتكرة تم تصميمها لتلبية تطلعاتهم، الأمر الذي أهلها للحصول على جائزة أفضل شركة تأمين عام تقدم خدمات إلكترونية في المملكة العربية السعودية عام 2019.

وفيما يتعلق بالتطوير في عمليات التأمين الطبي، أوضح الحمودي أن التعاونية قامت بتوقيع اتفاقية، هي الأولى من نوعها في سوق التأمين السعودي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع شركة ڤيتالتي العالمية، يتم بموجبها تطوير وإطلاق برنامج “التعاونية ڤيتاليتي”، كما تتيح لعملاء التعاونية الاستفادة من مزايا وخدمات هذا البرنامج الصحي التفاعلي الفريد من نوعه.