بدأ برنامج “جدارة” التدريبي المكثف الذي يستمر لمدة خمسة أشهر وأطلقته مجموعة “سيرا”، نسخته الثانية التي تضم 22 مشاركاً ومشاركة لدفعة عام 2019.

وتلقّت نسخة هذا العام أكثر من 2500 طلباً للمشاركة من مختلف أرجاء العالم العربي، واستقطبت عدداً مرتفعاً من المتقدمات الإناث بنسبة قدرها 40%، بزيادة ملحوظة عن نسخة العام 2018.

وسيخضع المشاركون لسلسلة من الجلسات التدريبية تحت إشراف نخبة من ألمع رواد الأعمال الرقمية بمن فيهم “جوجل” و”تويتر” و”مايكروسوفت” و”أمازون لخدمات الإنترنت” و”يوداسيتي”.