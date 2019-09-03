يتولى أسعد نعمان إدارة عمليات التوسع الجديدة لأوبر إيتس في المملكة العربية السعودية

تؤكد هذه الخطوة التزام أوبر إيتس الراسخ بالمملكة لا سيما في أعقاب عمليات التوسع المستمرة للشركة

أعلنت أوبر اليوم عن تعيين أسعد نعمان مديرًا عامًا لأوبر إيتس (Uber Eats) في المملكة العربية السعودية. وسوف يتولى نعمان إدارة المرحلة المقبلة من عمليات التوسع والتطوير في المملكة، لا سيما بعد إطلاق الخدمة في كل من الرياض وجدة والدمام.

ومن مقرّ أوبر إيتس في الرياض، سيشرف نعمان على العمليات حول المملكة، حيث سيركز على تعزيز تنوّع خيارات المطاعم المتوفرة على أوبر إيتس في المملكة، مع الحرص على تقديم أعلى معايير الخدمة لمستخدمي التطبيق على مستوى السرعة والموثوقية.

وفي هذا السياق، قال داميان دراب، مدير عام أوبر إيتس في دول مجلس التعاون الخليجي: “نحن سعداء بتولي أسعد نعمان مسؤولية أحد أهم أسواق أوبر إيتس وأسرعها نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما يتمتع به من خبرة طويلة تمتد لـ 15 عامًا في إدارة العمليات والتجارة الإلكترونية والتسويق في المملكة. ونحن على ثقة بأن خبراته العميقة سوف تدعم جهود أوبر إيتس التوسعية لتصل خدماتنا إلى مختلف أنحاء المملكة”.

ومن جانبه، قال نعمان: “ازدهرت أوبر إيتس ضمن واحد من أكثر الأسواق تنافسية في توصيل الطعام في المنطقة، ويشرفني أن أُكلف بمهمة قيادة الفريق وسط سوق المملكة الحيوي والمتنامي. تعد السعودية سوقًا مهمة بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتوسيع حضورنا لنتمكن من توفير خدمة موثوقة للذواقة للاستمتاع بوجباتهم المفضلة أينما كانوا في المملكة”.

وقبل انضمامه إلى أوبر إيتس، ترأس نعمان أعمال التسويق والتجارة الإلكترونية لدى شركة سامسونج للأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.

وتأكيدًا على التزامها الراسخ تجاه المملكة، تتوفر خدمات أوبر إيتس اليوم في ثلاث مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية وهي الرياض وجدة والدمام. وبكبسة زر واحدة، يوفر التطبيق لعشاق الطعام مجموعة واسعة من الأطباق والمأكولات العالمية. ومنذ إطلاق التطبيق في المملكة العربية السعودية، تعاونت أوبر أيتس مع أكثر من 2500 مطعم وتواصل العمل على تطوير و توسيع أعمالها في المدن الرئيسية حول المملكة. كما يمكن للعملاء طلب وجباتهم المفضلة لتصلهم مباشرة خلال حوالي 30 دقيقة أو أقل، وذلك طيلة أيام الأسبوع، من الساعة 7:00 صباحاً صباحًا ولغاية الساعة 2:00 صباحاً. تتوفر المزيد من المعلومات حول كيفية عمل تطبيق أوبر إيتس أدناه:

كيفية الطلب عبر تطبيق أوبر إيتس:

1. حمّل التطبيق أو قم بزيارة ubereats.com

2. سجل الدخول – استخدم حسابك الحالي في أوبر أو قم بإنشاء حساب جديد

3. ادخل عنوان التوصيل- يمكنك إضافة عنوان منزلك أو مكان عملك، أو أي عنوان آخر

4. اطلع على قائمة المطاعم المحلية – يمكنك البحث عن مطعمك المفضل أو البحث بحسب نوع المطبخ أو السعر أو وقت التوصيل أو النظام الغذائي

5. أكمل الطلب بكبسة زر واحدة – يمكنك الدفع نقدًا أو بالبطاقة

6. تابع طلبك – تابع حركة الطلب منذ استلامه من المطعم وحتى وصوله إليك خلال حوالي 30 دقيقة