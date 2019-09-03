الذكاء الإصطناعي .. تقنية تحاكي العقل البشري وتتفوق عليه

لم يعد الحديث عن الذكاء الإصطناعي AI، مجرد كلام عن مفهومٍ حديث أو تقنية جديدة، في إطار التطور التكنولوجي المتسارع الخطوات، بل إن الأمر يتعدى ذلك بكثير. فمنذ ظهور الذكاء الإصطناعي، لم تتوقف هذه التقنية عن إدهاشنا.

ويشهد العالم اليوم، ثورة في العديد من القطاعات من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي دخل إلى قطاع المال والأعمال والأمن القومي والرعاية الصحية والعدالة الجنائية والنقل والمدن الذكية والآلات الكهربائية والأجهزة الذكية وغيرها الكثير. فلقد ظهر مذيع الذكاء الإصطناعي أو ما أطلق عليه إسم” المذيع التراكبي”، حيث قام ببث الأخبار مستنسخاً قدرة الإنسان في القراءة والتقديم التلفزيوني. فما هو الذكاء الإصطناعي؟

يهدف علم الذكاء الإصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عن طريق برامج الكمبيوتر، وهي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء. ويعمل الذكاء الإصطناعي بشكل عام عبر التزامن مع التعلم الآلي وتحليلات البيانات. ويمكن أن تأتي البيانات في شكل معلومات رقمية أو صور من الأقمار الصناعية أو معلومات مرئية أو نصية أو بيانات غير منظمة. وتتميز أنظمة الذكاء الاصطناعي بقدرتها على التعلّم والتكيف عند إتخاذ القرارات.

عصر الذكاء الإصطناعي

تكمن أهمية الذكاء الإصطناعي في الفرص الهائلة التي من شأنه أن يقدمها للتنمية الإقتصادية. فحسب دراسةٍ أجرتها شركة PwC البريطانية، فإن تقنيات الذكاء الإصطناعي ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% بحلول عام 2030.

ولعل أبرز إنجازات الذكاء الإصطناعي، نشهدها حالياً في قطاع الرعاية الصحية، حيث نجح الذكاء الاصطناعي بالقيام بالتشخيص الطبي بسرعة تفوقت على الإنسان وبدقة عالية. وتعتبر أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة لأنها تتنبأ مسبقاً بالتحديات المحتملة في المستقبل والتدخلات الاستباقية التي تجنّب المرضى تفاقم أمراضهم وبالتالي ضرورة دخولهم إلى المستشفيات. كما بدأ تطبيق الذكاء الاصطناعي على بعض الأدوات التي تساعد على تنمية المهارات التربوية والأداء ونظام الإختبارات. ويجري حالياً العمل على تطوير حلول التعليم بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إل جي … الريادة المتكاملة في عصر الذكاء الاصطناعي

تنبّهت شركة إل جي الكترونيكس أحد أكبر شركات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، سريعاً لأهمية مفهوم الذكاء الإصطناعي في توفير الحلول الذكية لمنتجاتها، وبالتالي تعزيز استراتيجيتها القائمة على ثلاث ركائز، التطور والاتصال والانفتاح، بهدف تزويد عملائها بتجربة متطورة لحياةٍ أفضل. وقامت إل جي بتطوير رقاقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مع محرك عصبي خاص بإل جي LG Neural، الذي يقوم بتقليد عمل الدماغ البشري، حيث يستطيع عند ذلك تحسين معالجة خوارزميات التعلم العميق التي تستخدمها في أجهزتها المنزلية الذكية بما في ذلك الأدوات الكهربائية من مكانس وغسالات وثلاجات ومكيفات الهواء. وتستخدم رقاقة الذكاء الإصطناعي من إل جي منطقة أمان منفصلة لتخزين البيانات الشخصية.

الثلاجة الذكية InstaView

قدمت شركة إل جي الكترونيكس للمستهلكين حول العالم أحدث وأجرأ المنتجات الذكية المتصلة بالانترنت. فثلاجتها الذكيـة الجديـدة InstaView مجهّزة بشاشة شفافة، بحيث يمكن للمستخدم النقر على بابها لتتحول مـن الوضع المعتم إلى الوضع الشفاف. وتسمح هذه التقنية للمستخدم بإمكانية معرفة ما بداخل الثلاجة دون الحاجة لفتح الباب، ويمكنها عرض أنباء وتسميات المـنتجات الموجودة بالداخل، حتى لو كانت موضوعة فـي الخلف. كما يمكن للمستخدم وضع ملصقات حول الشاشة، وربط تواريخ إنتهاء الصلاحية إلى العديد مـن المـنتجات بحيث تعمل الشاشة على تنبيه المستخدم عـند اقتراب موعـد إنتهاء صلاحية مـنتج ما. كما وتحتوي الثلاجة على كاميرا داخلية تعرض المـنتجات مـن الأعلى، ويمكن الوصول إليها مـن خلال تطبيق الهاتف الذكي، بحيث تتيح المجال أمام المستخدم التحقق مـن موجودات الثلاجة خلال تواجده فـي السوبر ماركت.

غسالة صحون QuadWash™ Steam

قدمت شركة إل جي الكترونيكس للمستهلكين غسالة صحون، QuadWash™ Steam التي تعمل بالبخار، لتوفر للمستهلك تجربة مختلفة وترتقي بمعايير غسالات الصحون إلى مستويات جديدة. الغسالة مزودة بالتقنية الحصرية التي طورتها الشركة: TrueSteam™، والتي تمتاز بتقنية نفث البخار، التي لا تكتفي بتنظيف الصحون بأعلى فعالية، بل تفعل ذلك بأعلى كفاءة أيضاً، وتنتقل إلى مستوى آخر من التعقيم، بحيث تخضع جميع الأطباق لعملية تنظيف صحية وشاملة. وأضافت إل جي مزايا ذكية لزبائنها من خلال