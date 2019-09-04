مجموعة د. سليمان الحبيب توقع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتوقيع اتفاقيتي تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لتنفيذ برنامجي مساعد طبيب أسنان ومساعد رعاية التمريض. وذلك بهدف توفير كوادر سعودية مدربة ومؤهلة ومن ثم اتاحة الفرص الوظيفية لهم. وقد قام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً عن المجموعة الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء والأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وبهذه المناسبة قال د. عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة أننا نعتز بهذه الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من مسؤولية المجموعة العلمية والمجتمعية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير كوادر صحية وطنية في كافة التخصصات وتطوير الأداء المهني للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير.

وأوضح د. العُمري أن المجموعة كانت وستظل من أكبر الداعمين للطاقات السعودية وتمكين أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية المتاحة، وتؤمن ايماناً راسخاً بأن الاستثمار في العنصر البشري من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وانطلاقاً من ذلك فقد وقعت المجموعة اتفاقيات عدة مع كبريات المؤسسات لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في مجال التعليم والتدريب الطبي، بما يتماشى مع رؤية المجموعة بشأن تنمية وتطوير منظومة التعليم الطبي من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كافة التخصصاتِ الطبية والتخصصات الصحية الدقيقة منها، وبالتأكيد أن هذا سينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين. كما أننا نعمل بشكل دائم داخل المجموعة على تفعيل وتطوير آليات برامج التعليم الطبي المستمر وفقاً للمنظومة الشاملة التي تقودها وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

واختتم د. العُمري حديثه بأن المجموعة أضحت تمتلك خبرات مهنية متراكمة في مجال التدريب والتأهيل والبحث العلمي وحققت نجاحات متتالية بفضل من الله وكان آخرها دخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية وحصد شهادة الرقم القياسي لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزةTele-ICU بعدد 796 سرير لخدمة المرضى وهو ما يبرهن على أن المجموعة تسير وفق رؤية واستراتيجية طموحة من أجل الوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة وصناعة تجربة ريادية بالقطاع الصحي.