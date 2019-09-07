«هواوي» تكشف النقاب عن معالجها الأحدث في العالم والمتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس

ألقى ريتشارد يو، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، كلمة رئيسية تحت عنوان ’إعادة التفكير في التطور‘، على هامش فعاليات معرض ’أي إف إيه‘ (IFA)للأجهزة الإلكترونية في العاصمة الألمانية برلين. وكشف يو خلال الجلسة عن معالج هواوي الأحدث ’كيرين 990‘ (Kirin 990) والنسخة المطورة منه المتوافقة مع تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G).

وحول ذلك، قال ريتشارد يو: “يمثل مُعالج ’كيرين 990‘ (5G) أول شريحة مُعالجة متكاملة في العالم (SoC) تدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، والتي ستمكن مستخدمي الجهاز من اختبار تجربة اتصالٍ جيل خامس رائعة قبيل العام الأول من بدء التسويق التجاري لهذه التكنولوجيا النوعية في عالم الاتصالات. ولمواكبة متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بتجارب اتصالات الجيل الخامس المحسنة، عملنا على الارتقاء بإمكانات معالج ’كيرين 990‘(5G) بالكامل من حيث الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وحوسبة الذكاء الاصطناعي وخدمة الإنترنت(ISP) ، مما أدى إلى توسيع نطاق تجارب الهواتف المحمولة إلى مستويات غير مسبوقة”.

تم تصميم معالج ’كيرين 990‘، والذي تم كشف النقاب عنه إلى جانب مُعالج ’كيرين 990‘ (5G) ، خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي، مما سيقدم تجارب أفضل لمجموعةٍ واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية المتوافقة مع تكنولوجيا اتصالات الجيل الرابع (4G).

شريحة المعالجة المتكاملة الأولى في العالم (SoC) لاتصالات الجيل الخامس لتقديم تجربة اتصال جيل خامس فائقة السرعة

يُعتبر ’ كيرين 990‘ (5G) أول شريحة مُعالجة متكاملة في العالم (SoC) تدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، وتتوافق مع أكثر الهواتف الذكية تطوراً في العالم. وبفضل الاعتماد على عملية التصنيع المتطورة (EUV) بدقة (7 نانومتر)، تم دمج معالج ’ كيرين 990‘ (5G) مع مودم لاتصالات الجيل الخامس، مما ساعد على اختزال المساحة وضمان استهلاكٍ أقل للطاقة. علاوةً على ذلك، يمثل ’ كيرين 990‘ (5G) أول شريحة معالجة مُتكاملة(SoC) كاملة التردد تدعم معيارية الاتصالات المستقلة(SA) وغير المستقلة(NSA) ، وكذلك نطاقات التردد الكاملة TDD / FDD، مما يتيح لهذا المعالج تلبية متطلبات الأجهزة والهواتف عبر شبكات متنوعة من الشبكات وأنماط الاتصالات. واستناداً إلى الإمكانات الممتازة لشريحة المعالجة ’بالونج 5000‘ (Balong 5000) المخصصة لشبكات الجيل الخامس متعددة الأنماط، يوفر مُعالج ’كيرين 990‘ (5G) سرعة تنزيل استثنائية للبيانات تصل إلى 2.3 جيجابت/ ثانية وسرعة رفع بيانات عند الذروة بمقدار 1.25 جيجابت/ ثانية، مما يوفر للمستخدمين تجارب لا مثيل لها على صعيد اتصالات الجيل الخامس.

تقنية الأولى عالميا

يُعتبر معالج ’كيرين 990‘ (5G) أول شريحة مُعالجة متكاملة في العالم(SoC) مزودة بوحدة معالجة عصبية(NPU) ثنائية النواة وقائمة على معيارية ’دافنشي‘ (Da Vinci) ، والتي تضم نوى كبيرة وصغيرة للمعالجة العصبية(NPU) . حيث تضمن النوى الكبيرة تحقيق أداءً متميز وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة أثناء سيناريوهات الاستخدام الحاسوبي المكثف، بينما تساعد البنى الصغيرة، وهي الأولى من نوعها في هذا القطاع، على دعم التطبيقات التي تستهلك مستويات منخفضة للغاية من الطاقة، بالإضافة إلى ضمان الاستفادة الكاملة من قوة الحوسبة الذكية التي توفرها معيارية وحدة المعالجة العصبية المبتكرة(NPU).

أداء متميز

بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية(CPU) ، يتميز معالج ’كيرين 990‘ بهيكلية ثلاثية المستوى لتعزيز كفاءة الطاقة، والتي تتكون من نواتين كبيرتين جداً، واثنتين من النوى الكبيرة، و4 نوى صغيرة، مع مستوى تردد رئيسي يصل إلى 2.86 جيجاهرتز. إلى جانب ذلك، يعتمد هذا المعالج على وحدة معالجة الرسوماتGPU Mali-G76 المكونة من 16 نواة وذاكرة التخزين المؤقت الذكية ضمن النظام الجديد لتوزيع التدفق الذكي، والتي توفر بشكلٍ فعال النطاق الترددي وتساعد في خفض استهلاك الطاقة. وفيما يخص تجارب الألعاب، يدعم معالج ’كيرين 990‘ (5G) تقنية الألعاب المطورة (Kirin Gaming+ 2.0) التي تدعم التعاون الفعال بين بنية المكونات المادية وحلولها، مما يقدم للمستخدمين تجربة ألعاب سلسة وسريعة وعالية الكفاءة.

تقنية تصوير متطورة

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتيح معالج ’كيرين 990‘ (5G) الاستفادة من معالج إشارات الصور (ISP 5.0) الجديد كلياً، والذي يعزز المطابقة المجسمة والفلترة ثلاثية الأبعاد (BM3D) وخفض مستويات الضوضاء(NR) لالتقاط صور أكثر إشراقاً وضوحاً في بيئات الإضاءة المنخفضة. كما ينفرد مُعالج ISP 5.0 باستخدام تقنية مزدوجة النطاق لخفض الضوضاء(NR) في مقاطع الفيديو والتي تضمن معالجة الضوضاء بدقة أكبر في محتوى الفيديو. علاوةً على ذلك، تساعد المعالجة الفورية للفيديو وخاصية التجسيد اللوني بالاعتماد على عملية تقطيعٍ مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ضبط إطارات ألوان الصورة للحصول على أعلى جودة سينمائية ممكنة.

إطلاق هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد

كشفت هواوي النقاب مؤخراً عن هاتفها الأحدث HUAWEI P30 Pro الذي يُعد من أكثر أجهزتها المرغوبة ما بين هواتفها الذكية الرائدة ، ويواصل هذا الهاتف المطور الارتقاء بالمزايا التصميمية الأنيقة وتكنولوجيا التصوير المبتكرة لسلسلة هواتف HUAWEI P، كما يُقدم تصميمين جديدين وألواناً فريدة تم تصميمها بواسطة تكنولوجيا صقل السطوح. ويشمل ذلك تدرجات اللون الأزرق الغامض Mystic Blue المستوحى من جمال السماء وانعكاساتها الساحرة، بالإضافة إلى اللون الأرجواني الضبابي Misty Lavender المستوحى من الشواطئ عند غروب الشمس. بالإضافة إلى ذلك، توفر مزايا التصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو المطورة حديثاً خواص متفوقة عبر الفنون المرئية، بينما تتيح النسخة الأحدث من واجهة المستخدم EMUI 10 ملامح جديدة كلياً للحياة الذكية.

إطلاق سماعات HUAWEI FreeBuds 3 الجديدة من هواوي

كشف ريتشارد يو النقاب رسمياً عن سماعات هواوي HUAWEI FreeBuds 3 اللاسلكية الجديدة والرائدة لهذا العام. وتمتاز هذه السماعات بتصميم دقيق ومريح للأذن، وتأتي مع علبة دائرية فريدة من نوعها. وتتيح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 للمستخدمين تجربة استماع أكثر راحة وسلاسة، مع مستويات عالية من الثبات، وهي تتوافر باللونين الأسود والأبيض. ونظراً لكونها أول سماعات لاسلكية تعمل بشريحة المعالجة Kirin A1 القوية والمطورة ذاتياً من هواوي، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 اتصالاً مستقراً وسريعاً وجودة صوت رائعة وتجربة موسيقية ذكية خالية من أي ضوضاء؛ حيث تُعتبر أول سماعات لاسلكية مفتوحة في العالم تقدم أداءً فعالاً في إلغاء الضوضاء.

وتعتزم هواوي قريباً إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI Mate المدعومة بمعالجات ’كيرين 990‘ بحلول شهر سبتمبر. يرجى البقاء على اطلاع للتعرف على ما تقدمه هذه الهواتف للمستخدمين من تجربة ذكية وأداءٍ استثنائي على صعيد اتصالات الجيل الخامس.