إل جي تستعرض رؤيتها الجديدة «التطور والاتصال والانفتاح» في معرض IFA 2019

مع انطلاقة فعاليات معرض IFA في برلين، وخلال ندوة ٍحوارية شارك الدكتور آي بي بارك الرئيس والمدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا، بشركة ال جي الكترونيكس، مع الحضور رؤية الشركة حول عصر الذكاء الاصطناعي حيث أي مكان هو المنزل. الدكتور بارك شرح أُسس الذكاء الاصطناعي الثلاثة – التطوّر، الاتّصال والانفتاح، مستهلاً النقاش مع الحضور من خبراء ومختصين، حول تأثير الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والاتصال على توسيع مفهوم المنزل ليشمل كل مساحات الحياة وذلك أبعد من الباب الأمامي.

وتركز النقاش حول دور علامة إل جي التجارية للأجهزة الذكية ThinQ، والتي باتت الآن تجمع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي فضلاً عن تلك التي تتمتع بإمكانيات Wi-Fi وانترنت الأشياء، تحت رؤية موحدة لنظام بيئي بتقنيّة الذكاء الاصطناعي. وللتأكيد على التطور الذي حققته إل جي ThinQ، قدم الدكتور بارك مفهوم التعلم الذكي الذي يتيح المجال أمام روبوتات المكنسات الكهربائيّة تجنب الزوايا والعقبات التي تعترض طريقها. تسهيل مثل هذه الابتكارات سيكون من خلال رقاقة الذكاء الاصطناعي الحصرية من إل جي، التي أُطلقت في وقتٍ سابق هذا العام، والتي تتضمن محركها العصبي Neural Engine للذكاء الاصطناعي في الجهاز On-device AI.

وفي الوقت نفسه، ومن أجل ربط المزيد من نقاط التواصل الرقمي في حياة المستهلكين، تبحث إل جي عن طرق لتنويع أنماط تفاعل جهاز المستخدم إلى ما وراء التعرف على الصوت. وهذا يشمل الابتكارات مثل إدخال إضافات على وحدة قياس الرؤية الذكي Vision Pack، كاستشعار للرؤية متصل بالسحابة. وعرض الدكتور بارك خزانة الملابس LG Styler بتقنية Vision Pack التي تتيح التعرف بصرياً على قطع الملابس وتقديم توصياتها وفقاً لذلك. كما قدم الدكتور بارك LG ThinQ Fit، وهو تطور لمفهوم المرآة الذكية Smart Mirror حيث تقيس الكاميرات ثلاثية الأبعاد بدقة، حجم جسم المستخدم لإنتاج تجسيد واقعي للتركيبات الافتراضية.

الدكتور بارك سلط الضوء على أهمية الانفتاح فيما يتعلق بالشراكة والتعاون. فاستثمارات إل جي التي تخصصها لفتح منصاتها أمام الآخرين، هي بمثابة المفتاح لتحقيق التوافق وتنوع الابتكار. وتماشياً مع هذه الفلسفة، قامت إل جي مؤخراً بإطلاق منصة LG ThinQ (http://deepthinq.developer.lge.com)، وهي متاحة للشركاء الخارجيين والمطورين لتسريع عملية تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي.

استقطبت حلقة النقاش مع الدكتور بارك مجموعة من المتحدثين وشخصيات بارزة من جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا الذين شاركوا في استكشاف معمق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسبل تطويرها وكيف يمكن تطبيقها لتحسين نوعية الحياة. لائحة المتحدثين الضيوف ضمت نائب رئيس التكنولوجيا في شركة كوالكوم دينو فلور وهو المسؤول عن استراتيجية 5G الخاصة بشركته في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، وموريس كونتي وهو مفكر شهير وكبير مسؤولي الابتكار في Telefonica’s moonshot factory Alpha ورالف ويغمان الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي للتصميم iF .

“التطور والاتصال والانفتاح، هي معاييرنا لأسس الذكاء الاصطناعي التي تمكّنه من جعل الحياة أفضل بشكل ملموس”، قال الدكتور آي بي بارك. ” إن الأمر لا يتعلق فقط بتحسين ما نقوم به الآن، ولكن تحقيق التحول الجذري في أسلوب حياتنا وتفكيرنا”.

نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة Messe Berlin Group والمدير التنفيذي في IFA جينز هيثيكر قال:” نحن محظوظون بأن تقوم إل جي مرة جديدة بعرض واحدة من أهم التطورات في مجال تكنولوجيا المستهلك”. وأضاف: ” جمهور IFA يولي اهتماما كبيراً بموضوع الذكاء الاصطناعي ومن المهم أن يفهموا ما يتم تحضيره للمستقبل من أحد أقوى مؤيدي الذكاء الاصطناعي”.

زوار ركن إل جي في القاعة 18 من معرض برلين Messe Berlin ، سيكون باستطاعتهم خلال هذا الأسبوع اختبار تطبيق المستهلك الأكثر تقدماً من الذكاء الاصطناعي LG ThinQ Home، المصمم مع مجموعة من الحلول الذكية ونمط الحياة المتصل من أجل غدٍ أفضل.