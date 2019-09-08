المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI يجدد اعتماده لمستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم

حصل مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “CBAHI” للمرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات مقبلة وذلك بعد أن اجتاز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة وبرامج الإعتماد في نسختها الأخيرة والمحدثة،حيث خضع لأكثر من 880 معياراً دولياً لكافة الأنظمة والخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وجاء هذا الإعتماد بعد إجراء تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة والتأكد من الإلتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى ، وأن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين تقدم بكفاءة وجودة عالية تضاهي أرقى وأعرق المنشآت الصحية العالمية ، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية بنظام رقمي آلي في كافة الخطوات منذ حجز الموعد مروراً بالفحوصات التشخيصية وانتهاءً بنتائج التشخيص حتى الحصول على الخطة العلاجية للمراجع .

وقد اعتمدت اللجنة على عدة معايير دقيقة لقياس مستوى رضى المراجعين عن جودة الخدمة ومدى توافرها على مدار الساعة ، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية بشكل دوري لتقييم وتطوير الأداء ، وكذلك تقييم مستوى التطور التقني وما يتم تأمينه من أجهزة تساعد الأطباء على دقة التشخيص واتخاذ الخطط العلاجية الملائمة .

وبهذه المناسبة أعرب د. محمد الشمراني المدير التنفيذي للمستشفى عن شعوره بالفخر والإعتزاز لثقة مركز الإعتماد مجدداً في المستشفى والخدمات المقدمة فيه ، ومؤكداً في الوقت نفسه بأن هذا الإعتماد سيمثل دافعاً لكافة القائمين على المستشفى للمضي قدماً نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء ، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية ، من أجل تعزيز القدرات التنافسية وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمراجعين في مختلف التخصصات ، مضيفاً بأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الكوادر الطبية والفنية والإدارية .

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم حقق العديد من الإنجازات وحصل على عدة شهادات محلية ودولية منها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC في جراحات السمنة والجراحة الأيضية والتخدير وهي احدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية بكافة أنحاء العالم ، وكذلك اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI ، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم ، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بعد .