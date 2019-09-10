مجموعة د.سليمان الحبيب يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

تشارك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 بالرياض والمقام تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتُعد المشاركة في هذا المعرض فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث التطورات والتجهيزات في مجال الخدمات الصحية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية ، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير أنظمة الرعاية الصحية وتحسينها بما يلبي تطلعات المراجعين والمرضى .

وقامت المجموعة من خلال جناحها بالملتقى بتعريف الزوار باستراتيجياتها الطموحة من أجل الوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة ، وكذلك اسهاماتها بالقطاع الصحي في ظل رؤية المملكة 2030 والتعريف بمشاريعها الحالية والمستقبلية وقيامها مؤخراً بتشغيل مستشفى الخبر الذي يصنف كأكبر مستشفى رقمي Digital Hospital بالمنطقة الشرقية والذي استغرق بناؤه 36 شهراً فقط من الإنشاء إلى التشغيل ، إذ أنه يتألف من 22 طابقاً بمساحة تتجاوز 209 ألف متر مربع ، وتصل قدراته الاستيعابية لحوالي 500 سرير و 310 عيادة تغطي كافة التخصصات ويضم 78 سريراً للعناية المركزة للأطفال والكبار وحديثي الولادة والعناية القلبية ، 70 سرير للأطفال الخدج وحديثي الولادة ، 55 سريراً للطوارئ ، 4 غرف للعزل ، علاوة على 16 غرف ولادة على أعلى مستوى وغرفتين للولادة القيصرية ، 45 حاضنة ، 4 غرف للقسطرة القلبية ، 20 غرفة للغسيل الكلوي ، إضافة إلى 15 غرفة عمليات رقمية. وكذلك تأمين 9 روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي وتستطيع تقديم معلومات كاملة عن المستشفى والأقسام الموجودة به باللغتين العربية الفصحى والإنجليزية.

كما تم خلال هذا الجناح عرض تقديمي عن أقسام العناية الحرجة بمستشفيات المجموعة وتطورها على مدار سنوات ونجاحها مؤخراً في دخول موسوعة “غينيس” العالمية للأرقام القياسية ، وحصد شهادة الرقم القياسي لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزةTele-ICU . بعدد 796 سرير لخدمة المرضى ، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة. وتُعد غرفة القيادة والتحكم فكرة عالمية استطاعت المجموعة تنفيذها وتطويرها بكفاءة واتقان ولها أهمية بالغة ، فهي تقوم بمراقبة العلامات الحيوية للمرضى وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم على مدار الساعة .

إذ أن الحصول على هذه الشهادة يُعد مفخرة ليس للمجموعة فقط بل لكل السعوديين وأحد المنجزات الوطنية التي تُسجل باسم الوطن على المستوى الدولي في مجال الرعاية الصحية.

كذلك سيستعرض الجناح أمام الزوار استراتيجية المجموعة الخاصة بالتدريب والتعليم ، إضافة إلى تجربتها المتميزة في توطين الوظائف وإسهاماتها في خدمة البحث العلمي بالإعلان عن جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي ، والتي تأتي توافقا مع رؤية المملكة 2030 ، وتبلغ قيمتها مع جوائز أخرى مليون ريال سنوياً. وقد تم تخصيص جزء منها للباحثين من الناشئين والطلبة بكليات الطب والعلوم الصحية.

كما سيتم طيلة أيام الملتقى توزيع العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المحكمة التي تحمل اسم د. سليمان الحبيبHMJ . إذ أنها تُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة. وتهدف المجموعة من وراء إصدار هذه الدورية الربع سنوية إلى المساهمة في خدمة البحث العلمي وإتاحة المزيد من الفرص أمام الباحثين والأطباء والمهتمين في هذا المجال، لنشر أبحاثهم المبتكرة ومقالاتهم المحكمة خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تحولات كبرى على كافة الأصعدة .

وتأمل المجموعة في أن تحقق هذه المجلة انتشاراً واسعاً بين الأوساط العلمية ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم أجمع. كما تسعى جاهدة للوصول إلى مصاف الشركات العالمية المتميزة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة الطبية وسلامة المرضى .